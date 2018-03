Consegna dei diplomi al master in “general management”

Un ingegnere, un fisioterapista, un istruttore di nuoto si annoverano tra i partecipanti all’ultima edizione del Master di I livello in General Management dell’Università degli Studi dell’Insubria, conclusasi con la cerimonia di consegna dei diplomi lo scorso 17 febbraio, a Varese, nell’Aula Magna Granero-Porati.

Il Master rispondeva a quell’esigenza di far acquisire ai partecipanti conoscenze, strumenti tecnici, competenze gestionali ed economiche e abilità necessarie per operare con successo nell’ambito di direzioni funzionali, divisionali e generali. Il programma si è rivolto a quanti, in sostanza, sono chiamati a svolgere “funzioni manageriali” pur non avendo alle spalle studi in campo economico.

Tutti i partecipanti del Master – provenienti da Varese e dintorni e dal Canton Ticino – sono laureati in discipline non economiche: la maggior parte proveniente dall’Università degli Studi dell’Insubria(Informatica, Fisioterapia, Scienze Motorie) e gli altri dalle Università Statale e Cattolica di Milano e dal Politecnico di Bari (Filosofia, Architettura, Ingegneria) e tutti impiegati in diverse organizzazioni e aree aziendali, ma accomunati dalla necessità di svolgere mansioni manageriali.

«Sono molto soddisfatta del lavoro svolto e dei risultati ottenuti – afferma la direttrice del corso, professoressa Anna Pistoni, del Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria – Il corpo docente con massima professionalità ha cercato di trasmettere ai partecipanti tutto il know-how utile per affrontare proattivamente e con successo le sfide che l’attuale contesto pone alle imprese; i partecipanti hanno affrontato il master on grande impegno e interesse. Motivo di soddisfazione è anche la qualità dei progetti sul campo svolti a conclusione del percorso di studio durante i quali i partecipanti si sono confrontati con problematiche manageriali concrete e hanno dimostrato di sapersi muovere con padronanza e dimestichezza nell’utilizzo di strumenti e tecniche appresi durante il loro percorso di studio».

È in fase di organizzazione la IV edizione del Master di I livello in General Management che avrà inizio nel mese di settembre 2018 e si concluderà nel dicembre 2019. Come per le precedenti edizioni la struttura del master prevede un periodo di lezioni in aula, di circa 12 mesi, relative ai diversi insegnamenti che toccano le principali tematiche manageriali e tre mesi di field project durante i quali ai partecipanti è richiesto di provare a cimentarsi con l’applicazione dei concetti appresi in aula. Le lezioni si svolgeranno nella sede di via Monte Generoso, 71, a Varese, alla sera e al sabato mattina per agevolare chi lavora.

