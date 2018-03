Nuovo consiglio direttivo per il Sestante

Rinnovo dei vertici al Fotoclub Il Sestante di Gallarate.

L’assemblea dei soci ha votato i nuovi consiglieri il 3 marzo e nei giorni successivi il Consiglio ha indicato le cariche che saranno valide per il biennio 2018-2019: Salvatore Benvenga come presidente, vicepresidente Pamela Barba, segretario Luigi Zappalà, cassiere-tesoriere Ida D’Angelo, consigliere Pino Bartolaccini. Consiglieri supplenti sono i primi dei non eletti: Andrea Visalli, Walter Bertola.

Ora riprende l’attività ordinaria, del resto mai interrotta nel corso dell’anno (il fotoclub è reduce ad esempio dalla mostra dentro Filosofarti). Entro fine mese uscirà il notiziario con la programmazione degli eventi per il trimestre aprile-giugno 2018.