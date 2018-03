Consiglio regionale: i mister preferenza e gli esclusi di lusso

In attesa del risultato definitivo e della proclamazione degli eletti, emergono i dati delle preferenze raccolte dai singoli candidati.

Dalla provincia di Varese ne dovrebbero entrare 7 in consiglio regionale: 3 della Lega Nord, 1 di Forza Italia, 1 della Lista Fontana, 1 del Pd e 1 del Movimento 5 Stelle.

MISTER PREFERENZA – Samuele Astuti del Pd, nonostante il risultato non entusiasmante del partito, fermo al 17%, ha portato a casa 4474 preferenze, risultando il più votato in assoluto.

LEGA E FORZA ITALIA – La Lega, arrivata oltre il 30% dei voti, dovrebbe eleggere 3 consiglieri regionali dalla provincia di Varese. La prima è Francesca Brianza, assessore uscente, con 4004 preferenze, seguita da Emanuele Monti, consigliere regionale uscente, con 2317 e Giuseppe Longhin, capogruppo in Provincia, che sfiora le 1800 preferenze. La sfida interna a Forza Italia è vinta da Angelo Palumbo, presidente del consiglio comunale di Cassano Magnago, che raccoglie la bellezza di 3170 preferenze, superando il consigliere regionale uscente Luca Marsico che si ferma a 2745 e rimane fuori.

LISTA FONTANA – La lista che appoggiava il candidato presidente Attilio Fontana, formata da sportivi e sindaci del territorio, ha raggiunto in provincia di Varese il 3,7% e dovrebbe un consigliere regionale: si tratta di Giacomo Cosentino, giovane consigliere comunale di Varese, che prende 1300 preferenze.

MOVIMENTO 5 STELLE – Il partito ha preso il 18,77% dei voti. Non tantissime le preferenze ai singoli candidati: è il professor Roberto Cenci il più votato con 426 preferenze.

GLI ESCLUSI – Tiziana Bortot, presidente di Terra Insubre, candidata con la Lega Nord totalizza 1259 preferenze: potrebbe rientrare in caso di una conferma di Francesca Brianza ad assessore; Marco Colombo, sindaco di Sesto Calende, si è fermato a 1154 preferenze. Forza Italia, detto di Luca Marsico, vede un altro candidato che supera le mille preferenze: è il sindaco di Gorla Maggiore Pietro Zappamiglio che ha raccolto 1552 voti personali. Il consigliere comunale di Varese Simone Longhini si ferma a 942 preferenze, mentre la luinese Laura Frulli totalizza 443 voti. Nella Lista Fontana il sindaco di Travedona Monate Andrea Colombo arriva a 855 preferenze, Mario Ceriani di Origgio 688, Jenny Santi di Porto Ceresio 416, Eleonora Paolelli di Bodio Lomnago 319. Fratelli d’Italia resta fuori per pochi voti: Andrea Pellicini, sindaco di Luino, è stato votato da 899 elettori. Fuori anche il presidente del consiglio regionale uscente Raffaele Cattaneo penalizzato dal risultato della sua lista Noi con l’Italia ferma al 1,49%: per lui 2146 preferenze, secondo Giorgio Ginelli sindaco di Jerago con Orago a 783 e terza Maria Grazia Donata Mina Stocchi vicensindaco di Lavena Ponte Tresa a 544. Fa il pieno di preferenze ma resta fuori dal consiglio regionale il consigliere provinciale del Pd Paolo Bertocchi che raccoglie 2612 voti, seguito da Margherita Silvestrini, ex assessore di Gallarate, che si ferma a 2125. Escluso anche Luca Paris, segretario cittadino di Varese con 409 preferenze. Buono a livello personale anche il risultato di Silvio Aimetti della lista Gori Presidente, ferma al 2,74%: per il sindaco di Comerio 980 preferenze; il presidente della Provincia Gunnar Vincenzi è stato votato 711 volte, mentre l’ex sindaco di Tradate Laura Cavalotti si accontenta di 195 voti. Scarso risultato di lista per Lombardia per le autonomie che sosteneva la candidatura di Giorgio Gori, 0,66%: il capolista Stefano Malerba, presidente del consiglio comunale di Varese, totalizza 372 preferenze.