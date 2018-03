Container “in viaggio” s’incastra sotto al ponte dell’autostrada

È un inconveniente di quelli che càpitano, di tanto in tanto. E poi uscirne non è sempre facilissimo o quanto meno veloce: protagonista, un camion articolato che si è incastrato sotto al ponte dell’autostrada A8 a Gallarate, in via Mameli, quartiere Cedrate.

Galleria fotografica camion incastrato via Mameli Gallarate 4 di 7

Il guaio è successo alle 15.10, ma poi c’è voluto molto per risolverlo. La motrice del mezzo – con targa italiana – è passata sotto al ponte, ma il rimorchio si è incastrato (la via Mameli, tra l’altro, collega anche i due svincoli, quello per Milano e quello per Varese-Gravellona-Genova).

All’autista non è rimasto altro da fare che sgonfiare le gomme del rimorchio, per abbassare la quota massima del mezzo e “guadagnare” quei pochi centimetri necessari a passare. Alle 17.30 le operazioni erano ancora in corso (la strada è larga e si transita a senso alternato).