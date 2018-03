Conte (Pd): «Scuole cittadine dimenticate per anni»

«Quanto accaduto alla scuola Pascoli dimostra ancora una volta lo stato di incuria in cui le nostre scuole sono state per anni lasciate, prive di manutenzioni e con impianti ormai obsoleti e vecchi di decenni». Lo ha detto questa mattina Luca Conte (nella foto), capogruppo del Pd al Comune di Varese.

«L’amministrazione Galimberti ha fin da subito posto l’attenzione su tale gravissimo problema, accedendo per la prima volta a risorse straordinarie come quelle stanziate dal governo Renzi e destinandole in via prioritaria ai nostri istituti scolastici. Lo storico intervento sulla scuola Pellico e tanti altri più minuti investimenti compiuti in questi mesi non possono che essere un primo passo verso il rinnovamento di tutto il nostro patrimonio scolastico colpevolmente abbandonato. L’amministrazione Fontana, infatti, per un decennio ha sistematicamente evitato di accedere alle tante procedure concorsuali che si sono susseguite a livello nazionale e che avrebbero potuto portare importanti risorse sul nostro territorio. Non sappiamo se tale inerzia sia stato frutto di superficialità o piuttosto di una scelta meditata, resta il fatto che le conseguenze sono, purtroppo, sotto gli occhi di tutti. Siamo quindi lieti che negli ultimi due anni ci sia stato un deciso cambio di passo e si sia intrapresa una strada diversa, affinché eventi come quello della scorsa notte, ed i conseguenti disagi, non abbiano a ripetersi».