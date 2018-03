Contratti decentrati, il giudice del lavoro dà ragione a Villa Recalcati

Il Giudice del lavoro di Varese ha riconosciuto la correttezza della decisione presa nel 2016 da Provincia di Varese rispetto ai contratti decentrati dell’Ente. La sentenza del giudice è stata comunicata ieri.

In particolare – spiega una nota della Provincia – il Giudice ha ritenuto conforme alla norma il documento e la procedura con la quale si è arrivati alla firma, seppur unilaterale, del contratto decentrato per gli anni 2014, 2015 e 2016. Tutti gli atti prodotti e adottati sulla base di questo documento sono quindi validi.

È stata quindi respinta la domanda del sindacato, promotore del ricorso contro la Provincia, che chiedeva la revoca degli atti di conferimento delle posizioni organizzative adottate nel corso dell’anno 2016.

Pur tuttavia il Giudice ha riconosciuto una tenuta antisindacale da parte dell’Ente per quanto riguarda la mancata riconvocazione delle parti dopo la firma unilaterale (come previsto dalla norma) del contratto. Villa Recalcati, come indicato dal Giudice, per superare questo problema, ha già riconvocato le organizzazioni sindacali per completare il percorso per il giorno 10 aprile alle ore 10 nella sede della Provincia.