Controlli nella notte dei Carabinieri, fermati diversi cittadini

Carabinieri impegnati nelle operazioni coordinate di controllo del territorio, finalizzato principalmente nel controllo delle aree adiacenti ad esercizi pubblici e dei locali notturni.

La Compagnia di Busto Arsizio, nella serata di ieri hanno effettuato diverse operazioni. Durante il turno notturno hanno arrestato un operaio di 25 anni per aver evaso la pena domiciliare, alla quale era stato condannato per il reato di truffa.

Nel corso dello stesso servizio inoltre, la Compagnia di Busto Arsizio ha inoltre deferito in stato di libertà, per guida in stato di ebrezza alcolica quattro uomini, tra i 22 e i 38 anni, residenti a Cairate, Samarate, Marnate e Busto Arsizio.

E’ stato inoltre intercettato un uomo di 30 anni, di origine albanese per il porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offender. L’uomo, pregiudicato, a seguito di una perquisizione personale e del veicolo svolta nel parcheggio di un locale pubblico è stato trovato in possesso di un coltello lungo 20 cm, nascosto all’interno del portabagagli. L’arma è stata sequestrata.

Un cittadino marocchino è stato invece fermato per violazione degli obblighi inerenti il foglio di via obbligatorio per tre anni con divieto di ritorno nel comune per tre anni emesso dalla Questura di Varese. L’uomo è un ventenne di Castano Primo, disoccupato e pregiudicato.

Nei diversi locali pubblici inoltre, sono stati trovati quattro giovani, tra i 18 e i 24 anni, in possesso di modiche quantità di sostante stupefacenti del tipo hashish, cocaina e marijuana. Gli uomini sono stati segnalati alle autorità competente come assuntori.

Nel corso del servizio sono stati complessivamente identificati 69 soggetti di cui 25 stranieri e controllate 26 autovetture.