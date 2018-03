Convocata l’assemblea ordinaria dei soci di Ubi Banca

L’assemblea ordinaria dei soci di Ubi Banca è stata convocata per venerdì 6 aprile alle 9 e 30 in unica convocazione, presso la Sala conferenze “Corrado Faissola” nella sede operativa di Brescia.

All’ordine del giorno: la proposta di distribuzione del dividendo a valere sulla riserva straordinaria, la nomina del collegio dei probiviri, relazione sulla remunerazione e incentivazione a favore dei consiglieri di sorveglianza e dei consiglieri di gestione ai sensi della normativa vigente, piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile a breve termine (annuale) della retribuzione del “personale più rilevante” in strumenti finanziari e proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione, proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione a lungo termine (pluriennale) 2017- 2019/20, proposta in ordine ai criteri e limiti per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica, proposta per la determinazione del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino al limite di 2 a 1 per alcune posizioni di Ubi Pramerica SGR spa.