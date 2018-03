Coppia di escursionisti in difficoltà in Val Formazza, soccorsi dai vigili del fuoco

Stavano facendo una gita in Val Formazza, alla diga del Morasco, ma hanno dovuto chiamare i soccorsi.

Una coppia di escursionisti, accompagnati dal loro cane, si è trovata in difficoltà domenica 25 marzo alle 17.30. I vigili del fuoco, con gli specialisti del reparto volo Lombardia, sono intervenuti in Val Formazza (VB), presso per soccorso persone.

Una coppia di escursioni con un cane stavano facendo una passeggiata intorno al bacino artificiale, ma durante l’escursione sono finiti sulla superficie gelata del lago. Hanno sentito che il ghiaccio sotto i loro piedi iniziava a cedere, allarmati hanno lanciato l’allarme e richiesto soccorso.

Immediatamente da Malpensa si è alzato in volo il “Drago 80” che in pochi minuti ha raggiunto la zona. Una volta individuate le due persone in pericolo, sul posto sono stati calati “con manovra al verricello” gli specialisti aerosoccorritori che hanno portato la coppia e l’animale in zona agevole per il recupero. Successivamente le due persone e il cane sono state imbarcate a bordo dell’aereomobile, trasportati in un area sicura e affidati alle cure del personale sanitario.