Il Coro di Clarinetti dell’Insubria si esibisce a Parigi

Trasferta francese per il complesso del Liceo Musicale Manzoni di Varese che nella mattina di mercoledì 7 marzo sarà ospite della ditta Buffet, dove gli studenti visioneranno le fasi di costruzione dei celebri clarinetti.

Giovedì 8 marzo l’ensemble, diretto dal suo fondatore, il Maestro Edoardo Piazzoli, si esibirà in un concerto presso l‘Istituto Italiano “Leonardo Da Vinci” di Parigi. Per l’occasione la ditta Buffet ha gentilmente offerto in uso un suo clarinetto basso. Nei giorni seguenti, fino a sabato, è prevista la visita alla capitale francese.

Il Coro di Clarinetti dell’Insubria è costituito da una ventina di allievi del Liceo Manzoni, in pochi anni di attività ha già conseguito il 1° premio assoluto al Concorso Nazionale Scuole in Musica di Verona e al Concorso Città di Tradate; ha suonato anche in sale importanti e con Solisti famosi come Fabrizio Meloni, primo clarinetto dell’ Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.