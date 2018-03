Di corsa in memoria di Laura Prati e contro la violenza sulle donne

Torna a Cardano al Campo il Memorial Laura Prati. Domenica 18 marzo l’Associazione Laura Prati, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il Club Ciclistico Cardanese e l’Atletica Casorate daranno vita alla sesta edizione della corsa nata per tenere sempre vivo il ricordo e lo spirito della sindaca di Cardano al Campo uccisa.

Il tema della manifestazione di quest’anno sarà uno di quelli molto sentiti da Laura: la violenza sulle donne. Per l’occasione è stata realizzata una t-shirt con stampata la frase scelta dai ragazzi delle scuole cardanesi, in particolare dai componenti del CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze) – “Non si usi violenza contro le donne” – che andrà ai primi 400 iscritti della gara competitiva.

La manifestazione vale come terza e ultima prova del circuito TRITEN e sarà aperta anche a tutti gli alunni delle scuole che correranno la non competitiva PINK RUN di 5 chilometri.

Il programma della mattinata: ore 8,00 ritrovo c/o la sede della Ciclistica Cardanese di via Milano 5 a Cardano Ore 9,30 Partenza Gara agonistica di km. 10 e non competitiva PINK RUN di km. 5 aperta a tutti. Ore 10,45 Premiazioni Finali.

Con il ricavato della manifestazione verrà fatta una donazione alle scuole secondarie di Cardano al Campo per le esperienze pratiche e le attività svolte.