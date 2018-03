Il nuovo corso per diventare volontari di Croce Rossa

“C’è una divisa per te, entra in Croce Rossa e fai la differenza”

Con questo messaggio forte, parte il nuovo corso per diventare Volontari della Croce Rossa Italiana.

Il prossimo 13 aprile alle ore 21 si terrà presso la sede CRI Luino, in via Creva 121, la serata di presentazione del nuovo corso.

Dal 16 aprile inizieranno le lezioni che proseguiranno, due volte a settimana, fino a metà maggio.

Diritto internazionale umanitario, storia, struttura e attività della CRI, obiettivi strategici, codice etico, regolamenti e naturalmente primo soccorso: questi gli argomenti del corso base.

Superato questo primo step, il nuovo volontario potrà liberamente decidere se proseguire il percorso formativo e specializzarsi per i servizi in ambulanza (trasporto malati o soccorso in 118).

Il corso è aperto dai 14 anni in su e non c’è limite di età. Per accedere però bisogna avere la consapevolezza di aderire senza se e senza ma ai 7 Principi della Croce Rossa.

I valori dell’accoglienza e del rispetto della persona di qualunque razza, religione, orientamento sessuale, credo politico o cultura sono condizioni imprescindibili per poter accedere al corso ed indossare la divisa della Croce Rossa Italiana.

«Entrare in Croce Rossa è una scelta di vita oltre che di campo. E’ una responsabilità verso gli altri, in particolare verso i vulnerabili, ma anche verso se stessi, verso il nostro emblema e ciò che rappresenta <commenta Pierfrancesco Buchi Presidente della Croce Rossa di Luino».

Gli ambiti in cui gli aspiranti volontari potranno fare la loro parte da cittadini attivi saranno il sociale, i servizi in ambulanza, la valorizzazione dei giovani, l’organizzazione interna, la protezione civile, la difesa dei nostri principi.

Chiunque di buona volontà può trovare il suo spazio nell’impegno in Croce Rossa. I nostri volontari devono essere determinanti nella Comunità dal punto di vista culturale, valoriale ed operativo”.