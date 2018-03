Cortisonici 2018, ecco il primo trailer ufficiale

Prima somministrazione del trailer ufficiale di Cortisonici 2018, Festival di cortometraggi a Varese dal 3 al 7 aprile: il trailer, girato dai due registi svizzeri Riccardo Bernasconi e Francesca Reverdito di Studio Asparagus, è presentato in tre puntate: una la settimana per tre settimane, il lunedì all’ora di pranzo sulla pagina facebook di Cortisonici.

Si parte con il primo episodio, che vede la Signorina Adamantina e il suo fidato Tony, personaggi protagonisti di una serie creata da Studio Asparagus, nei panni di due esperti di cinema d’azione, per restare in tema con il Focus 2018, alle prese con una serie di personaggi che si presentano per il provino: un ninja, un personaggio con occhio bendato e kilt, una rivisitazione di Jason Voorhees, protagonista della serie horror Venerdì 13, con tanto di maschera e motosega, due esperti in arti marziali, un’ambigua odalisca e Mr Pac-man, il tutto con intermezzi dell’eclettico Omar Stellacci.

A girare il trailer sono due giovani registi ticinesi, Riccardo Bernasconi e Francesca Reverdito, fondatori di Studio Asparagus e affezionati frequentatori del festival varesino, che in diverse edizioni ha visto le loro opere in concorso. Protagonista è invece un’emergente attrice milanese, Valentina Violo, affiancata dall’attore Toni Pandolfo e da Omar Stellacci, musicista e attore.

Informazioni e aggiornamenti: www.associazionecortisonici.it – www.cortisonici.org

Credits Trailer, primo episodio:

REGIA

Riccardo Bernasconi & Francesca Reverdito

PRODUZIONE Studio Asparagus

FOTOGRAFIA Riccardo Bernasconi

ART DIRECTION – TRUCCO – CAPELLI Francesca Reverdito

COSTUMI Delphine Vintage Milano

ASSISTENTE DI SCENA Francesca Caccia

ATTORI Valentina Violo; Toni Pandolfo; Omar Stellacci; Francesca Caccia; Dario Duranti; Diego Vismara; Simone Brigidi; Michele Rocchi; Emanuele Segato e Davide Franchi.