Cortisonici torna ed è pop. Grande omaggio a Bud Spencer

Torna Cortisonici e lo fa con un’edizione pop e che omaggia al grande Bud Spencer. Il festival del Cortometraggio varesino torna dal 3 al 7 aprile con proiezioni, incontri, aperitivi, concerti e tanto altro

«Siamo arrivati alla 15esima edizione con idee nuove ed energie rinnovate – spiega Gianluca Gibilaro dell’associazione -. Resta un appuntamento importante per la città che quest’anno porta tanti contenuti pop ma anche di impegno sociale e civile».

I TRAILER DELL’EDIZIONE 2018

Per il 15esimo anno di eventi infatti, lo staff di Cortisonici ha pensato a serate divertenti ma di contenuto, dove si impara ad apprezzare il linguaggio cinematografico tra un corto coreano e uno spritz, si racconta la storia del cinema omaggiando una figura come quella di Bud Spencer, si incontrano gli attori di “Un posto al Sole” parlando di lotta alla mafia. Al mattino si portano al cinema i più piccoli, la sera gli adulti e non si dimenticano i nottambuli proponendo la “Sezione Inferno”.

«Il focus di quest’anno sarà il cinema da combattimento e il vero punto di forza sarà la presenza di diversi ospiti e delle vere chicche per appassionati di cinema – commenta Massimo Lazzaroni, direttore organizzativo del festival – Apriamo l’edizione con la proiezione del documentario dal regista tedesco Karl-Martin Pold, autore del documentario “Lo chiamavano Bud Spencer”. Ci sarà Nanni Cobretti, autorità in materia di cinema da combattimento, l’attrice e marzialista Soo Cole, fondatrice e curatrice del Fighting Spirit Film Festival di Londra. Imperdibile la presenza di alcuni sceneggiatori e protagonisti dell’acclamata serie televisiva “Un posto al sole” come Tommaso Michelangelo (Filippo nella serie tv)».

I film in gara invece saranno ventidue e sono provenienti da 12 nazioni diverse, rimarcando l’identità che il festival ha costruito nel corso di 15 edizioni, ponendosi come punto di riferimento del cinema breve emergente a livello internazionale. I Manetti Bross, che ieri sera sono stati premiati con il David di Donatello ma anche Gabriele Mainetti, il regista di “Lo chiamavano Jeeg Robot”, Renato Chiocca, Gianluca e Massimiliano De Serio sono solo alcuni dei nomi che negli anni hanno fatta al festival varesino.

«E’ un evento internazionale che mette in mostra la nostra città sotto il profilo artistico e culturale – spiega il Sindaco Davide Galimberti -. Ringrazio per il clima entusiastico che ogni anno questa manifestazione porta in città; questo festival è una ricchezza per il territorio».

Da sottolineare, la “Sezione ragazzi” che quest’anno affronterà tematiche della legalità e lotta alla mafia, in linea con il progetto “Tutta un’altra storia”, come spiegato da Tatiana Tascione, responsabile della sezione.

LA GIURIA DI CORTISONICI 2018

La giuria è composta da Matteo Bordone, giornalista e conduttore radiofonico; Sara Sagrati, giornalista e critica cinematografica; Katia Visconti, docente universitaria; Claudio Casazza, regista e documentarista. A loro il compito di assegnare il Premio della Giuria, insieme ad eventuali menzioni speciali.

IL PROGRAMMA DI CORTISONICI 2018

Si inizia martedì 3 aprile al Teatro Santuccio con una serata in “Bud style”: apertura del festival con un aperitivo di inaugurazione, seguito dalle esplorazioni tra videogame e cinema, per chiudere la prima giornata del festival con il documentario su Bud Spencer, alla presenza del regista.

La serata successiva, mercoledì 4 aprile, sempre al Teatro Santuccio, sarà interamente incentrata sulle botte al cinema. Sarà presente Nanni Cobretti, vera autorità in materia e timoniere della rivista cinematografica “ i400calci”: Cobretti introdurrà la proiezione del lungometraggio “Undisputed – Boyka”, pietra angolare del cinema di arti marziali all’occidentale, e presenterà il Manuale di Cinema da

Combattimento. A seguire, Soo Cole presenterà una selezione di cortometraggi del festival londinese.

Giovedì 5 aprile il festival riparte alle 19.30 con un cinequiz al Twiggy, prima di spostarsi alle 21.00 per la prima somministrazione del concorso internazionale al Cinema Nuovo. Poi dalle 23.30 nelle Cantine Coopuf sarà il momento della performance live Bud Spencer music experience, con un’improvvisazione live

di musica elettronica a cura di Electrophilia, un progetto sperimentale di Luca Pedroni e del trio Niton.

La mattina di venerdì 6, a partire dalle 9.30, appuntamento al Cinema Nuovo con Cortisonici Ragazzi: verranno proiettati i dieci cortometraggi selezionati per il concorso della sezione dedicata agli under 18. I lavori, realizzati all’interno del progetto “Tutta un’altra storia”, promosso dal Comune di Varese, sono incentrati sui temi della legalità e lotta alla mafia. A giudicare i film la Giuria Giovani, con gli studenti del Liceo Classico Cairoli, che per valutare i lavori hanno avuto modo di confrontarsi nei giorni scorsi con Monica Zapelli, sceneggiatrice e scrittrice di molte storie sul tema legalità e lotta alla mafia.

La sera, sempre nell’ambito della sezione Cortisonici Ragazzi, un incontro aperto a tutti: alle 18.00 presso la Sala Montanari sarà infatti presente una rappresentanza composta da sceneggiatori e attori della serie “Un Posto Al Sole” (UPAS): sarà presente infatti lo sceneggiatore e storyliner Raffaele Napoli, e l’attore Michelangelo Tommaso (in Un Posto al Sole nel ruolo di Filippo). A moderare l’Icontro, il docente

dell'Università Cattolica Massimo Scaglioni (Storia dei media ed Economia e marketing dei media), collaboratore del Corriere della Sera. Alle 21.00, seconda somministrazione del concorso internazionale al Cinema Nuovo, mentre in seconda

serata alle Cantine Coopuf ci sarà Inferno Classic, con proiezioni difettose, scorrette ed estreme.

Sabato 7 aprile, nel pomeriggio, replica delle prime due serate di concorso, mentre in serata terza ed ultima somministrazione di concorso, con premiazione a seguire. Il festival chiuderà con un’altra contaminazione tra musica e cinema da combattimento nostrano, con un concerto live della Dune Buggy Band.

Infine domenica 8 aprile ultimo evento del fuori festival, nello Spazio Informagiovani alle 21 ci sarà la proiezione dei corti vincitori a cura di FilmHub90 in collaborazione con Ass. COVO. Informazioni e programma del festival: www.cortisonici.org.