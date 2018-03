Covi è già in forma: prima vittoria della stagione

È già tempo del primo acuto stagionale per Alessandro Covi, il 19enne talento di Taino che ha già vestito la maglia azzurra giovanile e che gareggia per il quotato Team Colpack.

Covi ha vinto domenica scorsa in Toscana il 56° GP La Torre di Fucecchio (foto Rodella-Team Colpack), gara di categoria under 23 ed elite disputata sulla distanza dei 100 chilometri. Un successo – primo del 2018 su strada per la Colpack – nato a una quarantina di chilometri dal traguardo, quando lo stesso Covi e Roberto Burbi (Big Hunter) hanno staccato altri 10 atleti con cui erano in fuga e hanno dato vita a una gran cavalcata che li ha portati a giocarsi la vittoria. La volata ha avuto poca storia, con Covi che ha tagliato il traguardo per primo con un certo margine di sicurezza su Burbi, che aveva provato ad anticipare lo sprint.

Il corridore di Taino aveva partecipato, sabato 24, anche all’altra classica toscana di categoria, la Firenze-Empoli, e aveva già mostrato un’ottima condizione. Un problema alla catena nel momento decisivo della corsa, però, lo aveva rallentato e gli aveva impedito di lottare per il successo. Domenica a Fucecchio una grande rivincita al termine di una giornata sempre all’attacco.