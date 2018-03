Moto contro recinzione a Luzzana, muore 43enne saronnese

L’impatto è stato così forte che la moto si è letteralmente spezzata in due: è l’incidente in cui ha perso la vita Cristian D’Agostino, 43enne che viveva in città con la famiglia.

L’incidente è avvenuto martedì sera alle 22 a Luzzana il provincia di Bergamo.

Il saronnese stava percorrendo la statale 42 a bordo della propria Suzuki 750 quando si è verificato l’impatto con una recinzione. Secondo la prima ricostruzione della polizia stradale di Bergamo intervenuta sul luogo dell’incidente, il saronnese avrebbe perso il controllo del proprio mezzo: l’impatto è stato violento e i soccorsi arrivati sul posto non hanno potuto far nulla.

Sono stati eseguiti tutti i rilievi del caso per ricostruire dinamica e cercare eventuali cause dell’incidente mentre le forze dell’ordine allertava la famiglia dall’ex moglie alla compagna.

Grande dolore in città dove il 43enne era molto conosciuto visto che aveva sempre abitato a Saronno e dove viene da tutti ricordato come imprevedibile e sempre pieno di energia. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati da amici e conoscenti alla famiglia.