Croce Rossa insegna a usare il defibrillatore

Un’iniziativa importante e concreta quella messa in campo dalla Croce Rossa di Luino per promuovere la formazione all’uso del defibrillatore tra la popolazione.

Privati cittadini, aziende, negozi, associazioni ed enti pubblici potranno ora usufruire di un facile strumento on line per richiedere l’attivazione di un corso per l’uso del defibrillatore.

Risposte celeri ed efficaci, perché su questi temi non bisogna mai perdere tempo.

«Abbiamo 7 Istruttori dedicati ai corsi sull’uso del defibrillatore. Sono volontari con tanta passione e professionalità – commenta Pierfrancesco Buchi Presidente della Croce Rossa di Luino – . Un gruppo formazione su cui in questi ultimi anni abbiamo voluto investire, in quanto risorsa fondamentale per fare la differenza nella preparazione del nostro personale e della popolazione.

Si è spesso dibattuto ultimamente su questo tema e sulle iniziative messe in campo o prospettate dalle amministrazioni comunali e dalle associazioni locali; a volte ci si è anche confrontati con qualche spigolatura, ma sono convinto che tutti ci stiamo impegnando nella stessa direzione, parliamo la stessa lingua con forse solo qualche differente declinazione. Ben venga quindi che ci sia sempre molto attenzione sull’argomento defibrillatori. È bene infatti unire le forze, confrontarci, anche discutere, ma fare sempre squadra su questi temi, ognuno per le proprie competenze, contesti d’azione e nel rispetto del bagaglio esperienziale altrui.

L’obiettivo è una comunità sempre più cardioprotetta con una buona percentuale di cittadini formati alle manovre salvavita ed anche all’uso del defibrillatore. Siamo pronti a collaborare con chi ci sta».

Da adesso c’è infatti strumento on line immediato per accedere alla questa specifica formazione:

https://goo.gl/forms/NUKZg0mDaOHedk9I2