Da #MappingMafia ai luoghi migliori della città, il nuovo sondaggio di VA’rese

Si chiude oggi, mercoledì 21 marzo, il reportage di #MappingMafia sul nostro canale Instagram. Per una settimana il collettivo @varese.microvalorizzazione ha raccontato i beni confiscati alla mafia nella città di Varese, la loro nuova destinazione d’uso e la loro storia.

Oggi, nel giorno della memoria e dell’impegno per le vittime di mafia, chiudono il loro racconto con una foto nera e il lancio di un sondaggio aperto a tutti i cittadini.

Il collettivo varese.microvalorizzazione infatti, è formato da un gruppo di Under 35 che ha una grande attenzione rispetto a ciò che hanno intorno e cercano quotidianamente di trasmettere il proprio amore verso la città a tutti (turisti compresi). #MappingMafia è uno dei progetti che hanno portato avanti, e presentato in una mostra itinerante che ha intercettato diversi luoghi e diversi pubblici. Questa settimana invece, l’hanno raccontato sul nostro canale Instagram. “Le fotografie sezionano dei paesaggi urbani: quelle strade che frequentiamo più o meno abitualmente ed al cui interno, esistono dei beni confiscati alle mafie. Il bene confiscato, infatti, può essere considerato come una cartina tornasole del degrado cittadino e della carenza di urbanità”, spiegano.

Ma il loro impegno è su diversi fronti vuole mettere attenzione sui diversi aspetti di una città. Per questo motivo, vorrebbero inserire Varese all’interno della rete internazionale USE-IT che promuove il turismo giovanile nelle città minori europee; oggi lanciano quindi (e per un mese) un sondaggio pubblico per chiedere quali siano i migliori luoghi di Varese con l’obiettivo di sviluppare una mappa Use-It www.use-it.travel .

CLICCA QUI PER RISPONDERE AL QUESTIONARIO

VA’rese si descrive così

VA’rese è la risposta alla necessità di un utilizzo cosciente dello spazio pubblico da parte di un gruppo di giovani abitanti under35 con competenze e passioni diverse, che cercano di vivere in prima linea il proprio quotidiano, caricandolo di senso.

Una prima parte del progetto è dedicata alla rilettura della città: attraversarla, esplorarla, conoscerla nuovamente raccontando il tutto attraverso la fotografia e realizzando una mappa web a disposizione di tutti, che raccolga alcuni luoghi notevoli, segnalati direttamente dai cittadini e da associazioni. La seconda fase del progetto prevede la stesura di un programma di eventi che abitino temporaneamente gli spazi individuati con performance artistiche che attivino questi luoghi creando scambio, interesse, aggregazione. Va’rese vuole essere l’inizio di un processo di riabitazione e riappropriazione del patrimonio urbano comune da condurre poi individualmente come cittadini, giorno dopo giorno, passo dopo passo.

www.varesemicrovalorizzazione.wordpress.com www.facebook.com/varesemicrovalorizzazionedelquotidiano/