Dai libri alla musica: è il weekend del Circolo Gagarin

Weekend ricchissimo con tante iniziative in programma nel circolo di via Galvani. Ecco il programma nel dettaglio:

VENERDI’ 23 MARZO

Circolo aperto a tutti i soci dalle 20:30

SABATO 24 MARZO

h. 21:00

CASASIRIO SHOWCASE

La casa editrice indipendente CasaSirio ci presenta il suo bellissimo catalogo di libri e la genesi di un’ esperienza editoriale nata senza una lira e senza una sede, poi meravigliosamente cresciuta con la passione e la competenza dei suoi fondatori: tre inquilini e un gatto (Sirio, ovviamente) in un appartamento torinese.

h. 22:00 live

THERE WILL BE BLOOD + WARIAS

Stasera ci divertiamo proprio: prima suonano i veneziani Warias, un concentrato seducente di psichedelia, riverberi, arpeggiatori e percussioni tribal. Poi ci sono i beniamini di casa There Will Be Blood, blues zozzo e rock’n’roll all’ultimo sangue che farà sgambettare tutti. Facciamoci una sudata suvvia. Ingresso up to you (offerta libera) riservato ai soci ARCI.

DOMENICA 25 MARZO

h. 17:30

#OCCUPYGAGARIN: COMUNICARE LA CULTURA

Creativi, smanettoni di reflex, espertoni digitali! Circolo Gagarin vi chiama a raccolta per una chiacchierata informale su comunicazione e dintorni, soprattutto per realtà socio-culturali come la nostra, anzi, le nostre. In un mondo sempre più social-media-centrico, dare un senso tangibile alla parola “comunità” e raccontare la cultura diventano sfide mai banali. L’intento è provare a innovare il modo in cui comunichiamo chi siamo e come lo facciamo, attraverso una chiacchierata informale e aperta a chiunque, a qualsiasi livello. Siamo convinti che la condivisione sia la chiave di volta del cambiamento. (Leggi qui i dettagli)

h. 21:00

Netflix & Chill

ANNIENTAMENTO

Il nuovo film di fantascienza di produzione Netflix.

Il marito di Lena scompare durante una missione segreta. Lei, per capirci qualcosa, si unirà ad una spedizione in una regione il cui accesso è vietato dal governo americano, tra forme di vita mai viste e imprevedibili. Tratto dal libro di VanderMeer e con Natalie Portman come protagonista.

per tutta la sera

In sala bar usuale serata ludica aperta a tutti powered by La Tana dei Goblin.