Dal bilancio delle competenze al colloquio di lavoro: un percorso per gli studenti del Cifp

Conoscere le proprie competenze e capire come e dove è possibile impiegarle, saper valutare il proprio percorso professionale e individuare eventuali punti da rafforzare, elaborare un piano di sviluppo professionale congruente e realistico.

Sono questi gli obiettivi di un percorso che la Comunità montana del Piambello e il Cifp, il Centro di istruzione e formazione professionale del Piambello avvieranno con gli studenti del terzo anno a partire dal mese di aprile.

L’obiettivo, spiega il consigliere delegato della Comunità montana Maurizio Tortosa, è quello di affiancare all’istruzione professionale gli strumenti per sapersi proporre ed inserire nel mercato del lavoro: «Insieme alla dottoressa Maryrosa Messina, che terrà il corso, vogliamo dare una opportunità di formazione relativamente alla capacità di riconoscere, in una prima fase, le proprie conoscenze e capacità per poi, in una seconda fase dello stesso corso, riuscire a trasferire queste informazioni nella preparazione di un curriculum vitae adeguato che possa consentire di presentarsi positivamente al mondo del lavoro».

La prima fase del progetto riguarderà il bilancio delle competenze, un percorso di consulenza orientativa che consente alla persona di fare il punto su di se e sulla propria situazione professionale, per progettare un inserimento o reinserimento lavorativo, per sviluppare il proprio potenziale e la propria professionalità.

Nella seconda parte del programma gli studenti saranno affiancati nella preparazione e stesura del proprio curriculum professionale, mentre nella terza si concentreranno sul colloquio di lavoro.

Il corso, che inizierà nel mese di aprile con gli studenti di terza, sarà allargato successivamente anche ad altri ambiti in cui è utile un percorso di affiancamento per l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

QUI il programma dettagliato del corso.