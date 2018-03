Dalla giunta due “coccole” per le Bustecche

Domenica 8 aprile una giornata per prendersi cura delle Bustecche. Associazione culturale Karakorum Teatro e Comune di Varese hanno deciso di organizzare una iniziativa di partecipazione nel rione.

Colorare e abbellire le fioriere di piazza De Salvo nel quartiere delle Bustecche e piantumare nuovi fiori e piante aromatiche nei vasi pubblici: è questa, in particolare, l’iniziativa di primavera proposta dall’Associazione culturale Karakorum Teatro, che ieri ha ottenuto il via libera della Giunta di Palazzo Estense. L’associazione gestisce da qualche mese lo spazio “Yak” della Piramide con un ricco programma culturale, teatrale e con eventi per favorire la partecipazione del quartiere.

In questo senso si pone anche l’iniziativa di animazione rivolta ai bambini e alle famiglie del quartiere che prenderà il via domenica 8 aprile, progetto che è stato condiviso anche con il Tavolo di quartiere delle Bustecche. L’appuntamento è dalle 15 alle 17 in piazza De Salvo. Ad animare la giornata anche l’associazione Legambiente e i papà e le mamme del quartiere che proporranno laboratori creativi rivolti ai più piccoli.

TUTTA NUOVA LA SCALINATA IN VIA CARNIA

Alle Bustecche, la Giunta di martedì 27 marzo ha dato il via libera anche ad un intervento di riqualificazione della scalinata che collega la via Gozzi con la via Carnia.

La scalinata, vista con street view di Google

Il passaggio viene molto utilizzato dai cittadini della zona, per raggiungere la scuola Anna Frank o la fermata dell’autobus all’altezza dell’incrocio con via Guicciardini, o ancora per raggiungere la chiesa Parrocchiale del quartiere.

L’intervento sarà svolto da un privato, che si è offerto di eseguire le opere di manutenzione straordinaria ripristinando la bellezza e la sicurezza del luogo.