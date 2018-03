Dalla scuola ai trasporti, è un 8 marzo di sciopero generale

“Uno sciopero contro la violenza maschile sulle donne, contro la mancanza di finanziamenti e riconoscimento dei centri antiviolenza, contro la chiusura degli spazi delle donne, contro l’obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici. Uno sciopero per denunciare il dato spaventoso delle molestie e dei ricatti sessuali sul lavoro”. E’ così che in una nota dei Sindacati Unitari di Base si presenta lo sciopero generale che giovedì 8 marzo potrebbe bloccare l’Italia.

TRASPORTO PUBBLICO

Per quanto riguarda i lavoratori di Trenord lo scioperò inizierà a mezzanotte per finire alle 21, prevedendo comunque le consuete fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e le 18 e le 21 (qui i dettagli). Anche i lavoratori di ATM incroceranno le braccia dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18 a fine servizio. Per quanto riguarda Stie il servizio non potrà essere garantito dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 a fine servizio mentre non sono previste riduzioni del servizio sulle tratte di Autolinee Varesine (qui i dettagli).

SERVIZI E SANITA’

Problemi anche in questi settori. Lo sciopero generale riguarda le scuole di ogni ordine e grado, settore in cui è già programmato un’altra giornata di mobilitazione anche il 23 marzo. Disagi in vista anche negli ospedali anche se in questo caso vengono sempre garantiti i servizi minimi. Problemi anche per le aziende che si occupano della raccolta dei rifiuti, da Agesp a Aemme Linea Ambiente. Agesp, in particolare, ha annunciato una serie di problemi che riguardano tutti i settori della ex municipalizzata di Busto Arsizio (qui i dettagli).

TRASPORTO AEREO

In una nota Malpensa comunica che “i voli programmati potranno subire ritardi o cancellazioni” raccomandando “ai passeggeri di contattare la compagnia aerea per informarsi sullo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto e di anticipare i tempi di presentazione al check-in”. Informazioni sono disponibili chiamando lo 02.232323, sul canale twitter @MiAirports e sui siti www.milanomalpensa-airport.com e www.milanolinate-airport.com

Domani scioperi nazionale dei trasporti: contatta la compagnia aerea e arriva prima in aeroporto. — Milan Airports (@MiAirports) 7 marzo 2018

Oltre alle singole compagnie aeree anche i lavoratori di Enav, l’azienda che gestisce il traffico aereo nazionale, sono pronti a scioperare dalle ore 13.00 alle ore 17.00. È inoltre previsto uno sciopero locale presso l’aeroporto di Roma-Fiumicino dalle ore 10.00 alle ore 18.00 che potrebbe avere conseguenze anche su altri aeroporti.