Dance One Ice in scena sabato al Palaghiaccio

Sabato 3 marzo al Palaghiaccio di Saronno un’altra serata di Dance One Ice. Dopo il grande successo di Carnevale, Dance on Ice è pronto a riempire nuovamente il vostro sabato sera. E allora non prendete impegni, sabato 3 marzo, perché dalle 20,30 al Palaghiaccio di Saronno, si rinnova l’appuntamento ormai classico con la magia del ghiaccio e il piacere della musica. Il format è quello collaudato e apprezzatissimo delle serate precedenti, con un pubblico sempre più numeroso: luci e Dj-set all’insegna di musica, pattini e divertimento. E il bar Toda Joia aperto per accompagnare la serata con uno spuntino e una bibita.

Ingresso e noleggio pattini: euro 5

Ingresso, noleggio, hamburger, patatine e bibita: euro 11.00

Ingresso, noleggio, pasta con sugo a scelta e bibita: euro 12,50

Dance on Ice

ore 20,30

Palaghiaccio di Saronno

via Piave 1

Saronno