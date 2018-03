Daniel Schiesaro è il nuovo vice-sindaco, lascia Elena Gasparri

Cambio ai vertici della Giunta rescaldinese. Come era stato promesso in campagna elettorale, dopo 15 mesi di mandato, cambia il vice sindaco. Settimana scorsa è arrivato l’addio ufficiale di Elena Gasparri alla carica. A sostituirla, Schiesaro Daniel, attuale assessore ai lavori pubblici.

«Quella di vice sindaco è stata un’esperienza davvero bella che mi ha permesso di vedere più da vicino l’attività politica e amministrativa del Comune.e di essere ancora più vicino alla gente confermandomi quanto sia importante dedicare impegno per il bene comune. – ha commentato Gasparri. L’avvicendamento era già previsto e il sindaco Michele Cattaneo ci tiene a risottolinearlo. «In altri ambiti una rotazione del genere servirebbe per accontentare tutte le parti politiche, ma con noi no – ha spiegato il primo cittadino -. Fin dall’inizio sono stato chiaro con i miei sostenitori: una volta selezionata la mia squadra di governo ne ero talmente soddisfatto che ho deciso di prevedere una rotazione ogni 15 mesi alla carica di vice sindaco. Ringrazio Elena Gasparri che mi ha supportato in questi ultimi 15 mesi. Lavorare con lei è stata una bellissima esperienza: è stata un valido braccio destro con cui mi sono trovato in sintonia e con la quale ho collaborato in modo proficuo ed efficace».

Il neo vice sindaco Daniel Schiesaro, da parte sua si dice onorato di poter rafforzare il proprio impegno per la comunità: “Ringrazio il Sindaco Michele Cattaneo, i precedenti Vice-Sindaco Enrico Rudoni, Francesco Matera, Elena Gasparri e tutto il gruppo Vivere Rescaldina. Questo incarico mi dà la possibilità di rinnovare l’impegno ad un ascolto e ad un’azione sempre più vicina ai bisogni della cittadinanza. Dedico questa nomina a tutti coloro che ogni giorno, sia in politica che nell’associazionismo, dedicano il proprio tempo, con passione e con sacrifici, al servizio degli altri. Farò del mio meglio per svolgere l’incarico nel migliore dei modi, mettendomi al servizio dei cittadini rescaldinesi.”