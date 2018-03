Dario Violi: “La giunta Fontana? Poco merito e solita occupazione di poltrone”

«Quella di Fontana è una nuova giunta che nasce vecchia, con il solito sistema di spartizione tra partiti. Altro che competenza e merito, per soddisfarli tutti avrà ben 16 assessori, due più di Maroni, un record di poltrone che farà lievitare i costi della politica lombarda». Commenta così Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia, la nascita della nuova giunta regionale.

«Partono male i Trasporti, con l’ex Assessore all’Ambiente, per un ufficio che avrebbe bisogno di una gestione tecnica visto lo stato d’emergenza in cui versa il trasporto pubblico lombardo -dice Violi-. Invece di puntare su di un curriculum con esperienza esclusiva sul tema, come richiesto anche dai pendolari, si nomina l’ennesimo politico». La riconferma di Gallera alla Sanità «non porterà a nulla di nuovo: Per questo sulla gestione delle cronicità daremo battaglia, è un sistema che non sta in piedi e la Lombardia deve puntare su un modello di cure personalizzato: i pazienti non sono numeri».

Critiche anche all’assessorato all’ambiente, affidato a Raffaele Cattaneo, «che da Formigoni in poi non sembrerebbe essersi mai preso a cuore le tante criticità che affliggono la Lombardia. E’ stato il fautore di autostrade superflue e cementificazione: non è la persone adatta per una delega non è nelle sua corde per competenze e sensibilità». Il movimento 5 Stelle apprezza invece la nascita dell’assessorato alla Montagna perché è «una nostra proposta in campagna elettorale» e quindi dicono che «verificheremo che sia dotato di risorse certe e che lavori per tutti i territori che meritano attenzione, sostegno e rilancio».