“Daspo urbano” per il parcheggiatore abusivo

Nel pomeriggio di ieri, 14 marzo 2018, personale della polizia di stato appartenente all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Poliziotti di Quartiere – hanno rintracciato, in Piazza Biroldi nei pressi dell’Ospedale Filippo del Ponte, un cittadino marocchino mentre svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo.

Gli agenti hanno, infatti, notato l’uomo, H.M., che ripetutamente si faceva consegnare denaro per consentire la sosta delle autovetture degli utenti di quella zona.

L’uomo ha subito ammesso la sua attività illecita, consegnando agli operatori i proventi che ammontano a 21,00 euro e che sono stati sequestrati ai fini della confisca.

A H.M. è stata contestata immediatamente la sanzione amministrativa di euro 1.000,00, prevista dal D.Lgs. 285/92, per l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore ed inoltre è stato redatto a suo carico l’Ordine di Allontanamento dalla zona per le successive 48 ore, così come previsto dalle recenti innovazioni legislative, che hanno introdotto il cd “Daspo Urbano”.

Tale strumento legislativo, utilizzato già in altre occasioni dalla Questura di Varese, è un’ulteriore risposta alla domanda di sicurezza dei cittadini.