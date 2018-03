Day center 2: il progetto non è ancora arrivato in Comune

Annunciato dal Governatore Maroni in occasione dell’inaugurazione del Day Center 1 nel 2016, i tempi di realizzazione del nuovo Day Center nel perimetro ospedaliero del Circolo di Varese non sono ancora certi.

Di sicuro, la palazzina, più piccola della gemella, sorgerà nell’area dove attualmente c’è la geriatria, chiusa da quasi 11 anni, e prevederà anche l’abbattimento della clinica Santa Maria ormai troppo vetusta per essere messa a norma. I finanziamenti ci sono: 16 milioni destinati dal Ministero per la costruzione della nuova costruzione che ospiterà, tra le altre cose, la Brest Unit e il Cup.

A rallentare l’opera, però, la mancanza della sottoscrizione della convenzione urbanistica con il Comune di Varese. L’opera edilizia, infatti, deve essere pianificata in un progetto unitario che deve essere sottoposto all’approvazione dell’amministrazione. I tempi sono del tutto aperti. Da Palazzo estense, infatti, fanno sapere che l’iter è fermo perché: « Stiamo aspettando la documentazione relativa per poter procedere nell’iter burocratico».

Il progetto, una volta acquisita la documentazione, dovrà affrontare i passaggi in commissione edilizia e poi in consiglio comunale. I tempi non vanno certo nella direzione di un imminente avvio dei lavori, che prevedono ancora il passaggio per l’approvazione del progetto in Regione. Non prima di aver ricevuto la luce verde dal palazzo comunale.