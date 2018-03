De Simone: “L’albero era malato da tempo e non c’erano alternative”

A seguito del nostro articolo sul taglio di un faggio secolare, l’assessore all’ambiente del comune di Varese, Dino De Simone ha inviato una nota ufficiale che pubblichiamo integralmente.

La notte tra il 20 e il 21 marzo l’albero di Villa Mylius ha subito il terzo crollo in 6 anni, in precedenza altri cedimenti si erano verificati nel 2012 e nel 2015.

L’ultimo di qualche giorno fa ha riguardato un grosso fusto coodominante pesantemente minato da funghi da carie legnosa. Già nel marzo 2016, dopo un ulteriore crollo di rami, era stato necessario transennare lo spazio sottostante per ragioni di sicurezza. Nell’intervento sono stati coinvolti anche i carabinieri forestali.

“Purtroppo l’albero era malato da tempo. Spiace sempre dover intervenire in modo così drastico ma in alcuni casi non ci sono alternative, in particolare quando si deve mettere al primo posto la sicurezza di cittadini, famiglie e bambini che ogni giorno frequentano il parco. Dopo l’ultima caduta del 20 marzo ormai la situazione dell’albero era compromessa. Il grosso faggio è stato un amico che ha accompagnato per tanti anni la vita del parco di Villa Mylius: oltre un secolo di storia e ora stiamo studiando come poterlo ricordare, oltre a nuove piantumazioni che abbiamo pianificato per portare avanti la tradizione ambientale rappresentata in questi anni dallo storico albero”.