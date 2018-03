Il degrado nella piscina di Villa Mylius

“Senza ritorno”. Una delle tante scritte del degrado nella piscina di villa Mylius.

L’architetto Ferruccio Pavesi pubblica alcune foto delle condizioni in cui versa la storica dimora al centro dell’attenzione anche per il taglio di un faggio storico.

Nella villa sono partiti i lavori dopo che circa un anno fa “il sindaco Galimberti e gli assessori Zanzi e Civati avevano scritto una lettera alla Regione e alla Fondazione, in cui chiedevano che il progetto di Accademia del gusto e della musica venisse integrato con un’altra accademia, quella del paesaggio.La Fondazione Marchesi si è dichiarata disponibile e d’altronde se vuole davvero concretizzare la propria idea, che è ferma da due anni, non può che dare il via libera alla richiesta del comune”.

