“Deve scontare la pena”: arrestato anziano topo d’appartamento

Lo hanno raggiunto nella serata di ieri per ciò di cui è accusato: furti in appartamenti nel di qualche anno fa, per i quali è stato condannato.

Ieri sera i carabinieri della stazione di Varese hanno difatti dato esecuzione a un ordine di carcerazione, arrestando un disoccupato di Varese, 67 anni poiché giudicato colpevole dei reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli.

I fatti sono stati commessi nelle province di Milano e Como, negli anni 2015 e 2016.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato portato in carcere a Varese, a disposizione della magistratura.