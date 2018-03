Dialogo tra genitori e figli: incontro al liceo Ferraris

Dopo la camminata ai Giardini estensi fatta a novembre per il 75esimo compleanno della scuola, il Comitato ha preparato un calendario di incontri che partirà il prossimo 22 marzo con la prima delle tre serate informative sul tema dei rapporti “genitori- figli”.

Il primo a parlare sarà il dott. Salvatore Zavaglia psicologo e psicoterapeuta che tratterà il tema: “Dal conflitto al dialogo, tra paure e difese: accrescere autonomia ed autostima dei figli, riaffermare l’autorevolezza genitoriale”. Sarà poi la volta dell’uso dei Social Network con la dott.ssa Silvia Rinaldi il 12 aprile e, per finire, sarà trattato il tema della responsabilità civile dei genitori in relazione agli studenti con l’avv. Francesca Montanari il 10 maggio.

I genitori che volessero porre quesiti potranno farlo, anche in forma anonima e in busta chiusa, inserendoli in una cassetta posta di fronte alla segreteria del liceo.Tutti gli incontri si terranno alle ore 20.45, nell’aula magna della sede liceale di Masnago.

La pagina Facebook del Comitato manterrà aggiornati sulle attività e i programmi.