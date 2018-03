Fino a dicembre niente licenziamenti all’Embraco. Previsti incentivi all’esodo

I licenziamenti all’Embraco, azienda che fa parte del gruppo Whirlpool, saranno congelati fino alla fine dell’anno, sindacati e azienda hanno infatti trovato un accordo sugli incentivi all’uscita. In pratica l’azienda, che non è in crisi, paga i lavoratori per lasciare volontariamente il loro posto di lavoro.

Chi lascerà l’azienda entro aprile otterrà 60 mila euro, 50 mila chi andrà via a maggio, 35 mila chi invece lo farà tra giugno e agosto, 30 mila da settembre a dicembre. L’accordo è stato raggiunto a due giorni dalla scadenza della procedura di licenziamento collettivo. Si prevede che almeno una trentina di lavoratori opteranno subito per l’incentivo all’esodo.

L’intesa raggiunta sancisce di fatto la sospensione, fino alla fine del 2018, dei 467 licenziamenti dell’azienda di Riva di Chieri (Torino), come previsto dall’accordo siglato al ministero dello Sviluppo economico lo scorso 2 marzo.

«Abbiamo finalmente concluso la prima parte, con la proroga della procedura di licenziamento collettivo e si avvia ora il percorso di reindustrializzazione e ricollocazione di tutti i lavoratori» hanno detto Lino La Mendola, della segreteria Fiom di Torino, e Ugo Bolognesi, responsabile Embraco per la Fiom, sull’intesa raggiunta. Il 9 aprile le parti sociali avranno un nuovo incontro al Mise dove si entrerà nel merito dei progetti industriali e dei potenziali investitori, se ci sono. (fonte Rassegna Sindacale)