Dieci anni per i Vigili del Fuoco di Laveno

Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Laveno Mombello è arrivato al suo decimo compleanno. Riaperto nel febbraio 2008, dopo quasi 70 anni, grazie all’impegno dell’allora Comandante Provinciale Giulio De Palma e del Sindaco di Ercole Ielmini, oggi festeggia l’importante traguardo.

Dal febbraio 2017 la sede è in Via Mombello, sulla strada che porta a Monteggia, dopo il trasferimento dalla sede di Via Pradaccio; il distaccamento è operativo 24 ore su 24 e vede una squadra formata da 40 Vigili che, a turno, garantiscono la loro presenza.

Facendo un bilancio di questi anni, i dati raccolti dal comando, dicono che dal giorno di apertura sono stati effettuati oltre 2.400 interventi di soccorso, di cui oltre 350 solo nello scorso anno 2017. La maggior parte degli interventi sono dovuti, nel periodo invernale, agli incendi canna fumario o tetto mentre nel periodo estivo nel soccorso persona ed escursionisti». I dati sono da riferirsi all’are del Verbano e della Valcuvia di competenza del distaccamento con 15 dei suoi comuni.

Ad oggi inoltre, il parco automezzi comprende una autopompa, un polisoccorso, una autoscala e un fuoristrada; questi ultimi messi a disposizione dalla Onlus appositamente creata nel 2014. A breve, spiegano inoltre, saranno messe in servizio le nuove attrezzature acquistate grazie al contributo della regione Lombardia: una termocamera, un gruppo da taglio e divaricazione per incidenti stradali, una motosega e due motopompe da aspirazione.