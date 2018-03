Una diretta “alla Masterchef” nel giorno della finale di Masterchef

Giovedì 8 marzo è stato il giorno della serata finale di Masterchef.

Purtroppo, a contendersela non è stato Davide Aviano, il concorrente varesino che è uscito ad un passo da quest’ultima prova, settimana scorsa: a diventare vincitore di Masterchef 2017 hanno potuto aspirare solo Kateryna, Simone e Alberto.

Ma noi non potevamo non approfittare del ritorno a Varese del concorrente, che mai nessuno ha saputo eguagliare per posizione: così, per prepararci spiritualmente alla finale, abbiamo deciso di invitarlo ad una diretta Facebook su Varesenews: mezz’ora di chiacchiere con la giornalista Stefania Radman sul notissimo talent, sui suoi ancor piu noti giudici, con ricetta finale dedicata al varesotto e ai lettori di Varesenews.

ATTENZIONE SPOILER: CHI HA VINTO MASTERCHEF

Per la cronaca, a vincere è stato il marchigiano Simone, che si è giocato una finale mozzafiato con Kateryna. Terzo classificato è stato Alberto.