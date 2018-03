Nuovo direttore sanitario al Villaggio Amico

La dottoressa Rosaria Rigo è il nuovo direttore sanitario del centro polifunzionale di Gerenzano Villaggio Amico.

Il medico, classe ’61, è entrata a far parte dello staff della struttura un anno fa in qualità di medico geriatra ed è già responsabile clinico per il settore demenza all’’interno del nucleo Alzheimer della Rsa, incarico che mantiene .

Marina Indino, direttore generale area tecnica operativa e responsabile comunicazione e marketing di Villaggio Amico, dice: “«Il nuovo incarico affidato alla dottoressa Rigo ha come obiettivo principale una riorganizzazione all’’interno di Villaggio Amico sia in termini clinici, sia in termini di ricerca. Le sue caratteristiche personali e la grande professionalità, dovuta a tanti anni di esperienza in campo geriatrico e nella gestione della malattia di Alzheimer, aiuteranno la nostra struttura a mantenere alto il livello dei servizi offerti ai nostri ospiti»”.