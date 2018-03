Disoccupazione al 6,5% , mai così bassa dall’inizio della crisi

Sono lontani gli anni in cui il sindacato in provincia di Varese si preoccupava se la disoccupazione superava la soglia del 3%. E anche quando saliva oltre quel limite c’era sempre “l’ammortizzatore sociale” svizzero a correre in aiuto, con un mercato del lavoro sempre pronto ad assorbire i lavoratori espulsi da quello italiano.

Con la crisi tutto è cambiato. Secondo i dati del portale Osserva della Camera di Commercio di Varese il tasso di disoccupazione dopo il 2008 è salito progressivamente dal 5,1% del 2010 al 9% del 2015, oltre un punto percentuale rispetto a quello regionale (7,9%). Dal 2016 ha ripreso a scendere, passando dall‘8.2% del 2016 al 6,5% del 2017, il punto più basso dall’inizio della crisi, una diminuzione di ben due punti e mezzo percentuali rispetto al picco della crisi registrato nel 2015. Questo significa che le persone disoccupate sono diminuite dalle 36mila dello stesso 2015 alle attuali 27mila. Resta, infine, la differenza di genere: la disoccupazione al femminile, pur scendendo dall’11% del 2016 al 7,8% dello scorso anno, rimane più alta di quella al maschile, ora al 5,4%.

CRESCE L’OCCUPAZIONE

L’Ufficio studi dell’ente camerale, che ha elaborato i dati resi noti dall’Istat, sottolinea inoltre il miglioramento del tasso di occupazione passato dal 63,7% del 2015 al 67,6%. In tale direzione va poi anche il dato delle assunzioni che nel 2017 hanno fatto segnare un confortante +17,2%, raggiungendo quota 121.320 contratti stipulati tra gennaio e dicembre.

In particolare, nel 2017 si è osservato che gli avviamenti al lavoro sono sempre restati al di sopra del livello delle cessazioni. Questo a eccezione dell’ultimo trimestre, in cui è normale osservare un maggior numero di interruzioni dei rapporti di lavoro con l’approssimarsi della fine dell’anno e la “fisiologica” discontinuità dei contratti.

IN AUMENTO I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

La quota dei contratti a tempo determinato (70,5%) è in aumento in valore assoluto, rispetto allo scorso anno, quando erano 6mila in meno. I contratti a termine, quindi con una scadenza, raggiungono la quota dell’87,8%, relegando quelli a tempo indeterminato al 12,2%.

Tornando invece ai dati Istat sul tasso di disoccupazione, in miglioramento anche le cifre relative alle giovani generazioni. Qui l’indicatore scende dal 32,1% del 2015 al 29,3% dello scorso anno. Una diminuzione che, peraltro, non deve far abbassare l’attenzione rispetto alla situazione di questa fascia di popolazione, che comprende ragazze e i ragazzi tra i 15 e i 24 anni, escludendo quelli ancora inseriti nel percorso scolastico.