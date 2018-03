Diventa protagonista degli “Speciali di Varesenews”

Una nuova proposta per lettori e nostri partner. Si tratta degli “Speciali di Varesenews”. Pagine dedicate ad argomenti tematici e che troveranno spazio fisso nella homepage del giornale. Un’area importante per argomenti slegati dalla cronaca ma di interesse per tutti.

Si parte il 26 marzo con uno speciale dedicato al comune di Malnate. Per proseguire la settimana successiva con il comune di Sesto Calende. Notizie, informazioni, approfondimenti, per conoscere due città i cui sindaci, Samuele Astuti e Marco Colombo, sono stati appena eletti consiglieri regionali.

Gli speciali, oltre ai comuni, proseguiranno in settori specifici quali il giardinaggio, il bricolage, la scuola, i campi estivi, le spiagge, le biblioteche, il turismo, e altri.

Se volete far parte degli “Speciali di Varesenews” potete inviare idee, sollecitazioni, contributi, proposte.

Potete anche avere spazi di visibilità e comunicazione diventando nostri partner.

Per entrare in contatto con noi scrivete a marketing@varesenews.it.