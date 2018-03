Come diventare agenti di mediazione

ApiServizi Varese ha sottoscritto un accordo con l’associazione Fiaip Varese (Federazione Italiana agenti immobiliari professionali). L’accordo è stato siglato da Luca Simioni, presidente di Fiaip, e Marco Tenaglia, presidente di Confapi Varese.

Entrambe le parti si impegnano nella realizzazione del corso per “Agenti d’affari in mediazione”, in cobranding. L’obiettivo del percorso formativo è abilitare i partecipanti alla professione attraverso il superamento dell’esame finale. L’esercizio di questa attività è subordinato all’iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la Camera di Commercio.

L’agente di affari in mediazione (o più semplicemente, il mediatore) è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Il corso che ha una durata complessiva di 220 ore, si terrà presso la sede formativa di Confapi Varese a partire dal 29 marzo 2018 (dalle ore 18.00 alle ore 22.00).