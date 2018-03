Domande sull’immigrazione? Le risposte da Boragno con “Il mare davanti”

Sabato 17 marzo alle 18 sarà presentato alla Galleria Boragno il libro “Il mare davanti” di Erminia Dell’Oro, edito da Piemme. L’evento, organizzato dall’associazione Quindi, sarà l’occasione per riflettere insieme sul tema dei rifugiati e dell’accoglienza attraverso la storia di Ziggy, protagonista della vicenda.

Il libro mira a rispondere alle domande che in molti si pongono sul tema: perché lasciare la propria casa, i parenti e gli amici rischiando la vita per venire in Italia? Perché affrontare un viaggio pericoloso e pieno di incertezze? Tanto anche in Europa c’è la crisi, di lavoro non se ne trova. Ed è vero, ammesso che riescano ad arrivare vivi, questi ragazzi non avranno vita facile neppure qui: ma, come insegna la storia di Ziggy, è meglio in Europa che in un paese dove di fatto sei un prigioniero.

L’associazione Quindi gestisce a Busto Arsizio il progetto di coabitazione “Vivere insieme”: Giulia, Daiana e Davide hanno scelto di convivere con Amara, Sirifo e Mohammed, tre persone che da poco hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari e che resteranno a Busto per un periodo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta per altri 6 mesi. Il progetto di accoglienza abitativa è stato stipulato grazie a una convenzione con Refugees Welcome. Maggiori informazioni sul sito www.quindiabusto.it.