Domenica all’Osservatorio astronomico di via ai Ronchi

Con l’inizio della primavera, … un po’ ritardataria quest’anno, riapre alle visite guidate del pubblico, dei curiosi e degli appassionati l’Osservatorio astronomico di via ai Ronchi 75 a Tradate.

Particolarmente gradite dai visitatori le domeniche di apertura al pubblico che FOAM 13 (Fondazione Osservatorio Astronomico Messier 13), organizza con il sostegno dell’amministrazione tradatese a partire dal 25 marzo, proseguendo poi per tutta la stagione con cadenze programmata nel pomeriggio della seconda e la quarta domenica di ogni mese.

La novità di rilievo quest’anno, ci evidenzia Fabrizio Piacentini Presidente di Foam, è il coinvolgimento di due classi quarte di studenti dell’Istituto Geymonat di Tradate che coadiuveranno gli esperti di astronomia accompagnando i visitatori all’Osservatorio e nell’escursione lungo il sentiero del sistema solare che è

riprodotto in scale nel percorso esterno al Centro didattico scientifico di via ai Ronchi.

Un esperimento messo a punto quello di alternanza scuola lavoro che ha incontrato grande interesse degli allievi delle classi superiori tradatesi, che eredita e sviluppa il fortunato esordio del marzo 2017 per le giornate del FAI e permette di far collaborare Enti pubblici quali il Parco Pineta capofila dell’iniziativa, le scuole superiori, la cooperativa Astronatura e le infaticabili Gev (guardie ecologiche volontarie) del Parco Pineta. Un appuntamento da non perdere quello di domenica pomeriggio dalle 14.30 in poi, per genitori e ragazzi, un’anteprima delle tante novità che le stagioni primaverile ed estiva presenteranno all’Osservatorio astronomico, centro didattico scientifico di via ai Ronchi a Tradate.