Domenica delle Palme, la processione con Monsignor Mario Delpini

Domenica 25 marzo, solennità “delle Palme”, alle 10.30, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, guiderà la processione con gli ulivi che partirà dalla chiesa di Santa Maria Annunciata in Camposanto (alle spalle dell’abside della Cattedrale) verso piazza Duomo. Il corteo entrerà poi in Duomo dalla porta centrale. A seguire l’Arcivescovo presiederà la Messa solenne in Cattedrale.

Ad accompagnare la solenne processione con i rami di ulivi i canonici del Capitolo metropolitano, i membri degli Ordini cavallereschi, gli alunni e studenti delle scuole paritarie «La Zolla» di Milano con i loro genitori. Il rito apre le celebrazioni della Settimana Santa detta “autentica” in rito ambrosiano.