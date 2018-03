Domenica di pioggia e inizio settimana via via in miglioramento, con previsioni poco promettenti per il prossimo fine settimana.

Il meteo del Centro Geofisico Prealpino fotografa una situazione chiara per il nostro territorio: un’estesa area depressionaria ha raggiunto le coste atlantiche europee e richiama verso le Alpi correnti meridionali umide e miti con formazione di nubi estese e piogge abbondanti.

Domenica su tutta la regione cielo coperto con piogge diffuse e localmente intense, più insistenti sulle Prealpi ed alta pianura. Neve soltanto in montagna oltre circa 1700m di quota. Dal tardo pomeriggio graduale attenuazione delle precipitazioni. In pianura rinforzi di vento orientale. Temperature massime tra 7 e 10°C, minime tra 6 e 8°C.

Lunedì mattina ancora molte nuvole, deboli piogge al mattino sulla fascia alpina e prealpina, più rare altrove. Fiocchi oltre circa 1300m. Dal pomeriggio asciutto e schiarite irregolari. Temperature massime tra 8 e 12°C, minime tra 5 e 8°C.

Martedì cieli nuvolosi al mattino, più sole nel pomeriggio. Asciutto e più mite. Temperature massime oltre 10°. Mercoledì clima in prevalenza soleggiato con soltanto qualche nuvola di passaggio, all’alba freddo ma mite primaverile nelle ore centrali. Giovedì al mattino ancora un po’ di sole, ma graduale aumento della nuvolosità che porterà piogge diffuse e abbondanti, probabili anche nel weekend.