Domenica si gioca a Villa Panza. Continua il consueto appuntamento con il laboratorio per i più piccoli e domenica 18 marzo è in programma “Bim Bum Bar, Speciale Festa del Papà”.

Un’avventura “spaziale” nei colori delle installazioni di Dan Flavin: l’incontro consiste in un percorso nelle installazioni di luce e colore e di Dan Flavin e l’arte ambientale di Robert Irwin e James Turrell. Ispirati dall’arte di luce e colore di Villa Panza il laboratorio ogni bambino, insieme al proprio papà (o per il proprio papà), realizzerà un quadro luminoso attraverso una speciale tecnica. Un allestimento collettivo degli elaborati concluderà il percorso. Per i bambini dai 4 ai 12 anni.

Informazioni e prenotazioni fai@biumo@fondoambiente.it, tel. 0332283960.