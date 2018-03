Domenica vincente per Caronnese e Varesina

Doveva essere una domenica da sfrutta e così hanno fatto Caronnese e Varesina. Il fattore campo è stato rispettato sia a Caronno Pertusella, sia a Venegono Superiore, ma soprattutto sono arrivati due successo fondamentali per le rispettive ambizioni delle due squadre.

CARONNESE – BORGOSESIA 2-0

Nello scontro di alta classifica di Caronno Pertusella, la Caronnese ha infilato una bella vittoria, rimanendo così attaccate a Gozzano e Como, entrambe vittoriose a loro volta. Mattatore dell’incontro è stato il bomber rossoblu Marco Massaro, che ha aperto le marcature al 32’ del primo tempo sfruttando l’assist di Corno e depositando in rete dopo aver dribblato il portiere. Nella ripresa, al 4’, lo stesso Massaro ha raddoppiato chiudendo così virtualmente la contesa con un preciso rasoterra. Soddisfazione doppia per l’attaccante della Caronnese che con questa doppietta sale al primo posto della classifica marcatori a quota 16.

VARESINA – CASALE 3-1

Dopo due settimane di pausa forzata, la Varesina è tornata a giocare e lo ha fatto nella maniera migliore: vittoria nello scontro salvezza contro il Casale e prestazione super per la squadra di mister Stefano Bettinelli. Gara da subito indirizzata sui binari giusti per le fenici, che hanno trovato il vantaggio dopo 17’ con Giovio e hanno chiuso il primo tempo sul 2-0 grazie al raddoppio di Franzese al 29’. Nella ripresa ancora Giovio al 1’ chiude i giochi firmando la propria doppietta personale, mentre serve solo alle statistiche la rete di Cappai al 45’ per i nerostellati. La Varesina sale così a quota 33 punti, agganciando proprio il Casale, ma con una gara da recuperare.