Donna investita in viale Aguggiari

Forse la pioggia alla base dell’evento accaduto questa mattina, sabato 10 marzo, verso le ore 9.20, all’incrocio tra viale Aguggiari e via Grandi a Varese. Una donna di 47 anni è stata investita mentre attraversava la strada.

Soccorsa in codice rosso, la donna è stata curata da due ambulanze e un’auto medica e quindi trasportata in ospedale in codice verde, in condizioni non gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Varese, che stanno facendo chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Qualche problema al traffico, ma gli agenti hanno presto fatto i rilievi e in breve termine ristabilito la corretta circolazione.