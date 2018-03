Donna rapinata davanti a casa e in pieno centro

Era da poco uscita dalla banca, dove aveva prelevato denaro contante e (pare) alcuni monili d’oro dalla cassetta di sicurezza, quando è stata aggredita e rapinata da due uomini col volto coperto che l’hanno spintonata e derubata.

La rapina si è consumata in pieno giorno ieri, mercoledì, e la vittima è una donna di 53 anni, residente a Busto Arsizio e madre del vicesindaco Isabella Tovaglieri, che stava rientrando nella sua abitazione nel centro cittadino.

Proprio davanti al cancello di casa i due malviventi hanno agito col volto coperto e, dopo averla minacciata con un coltello, aggredita e colpita con schiaffi e pugni, le hanno sottratto la borsa e si sono dileguati. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti che l’hanno trovata a terra in lacrime e comprensibilmente spaventata.

Portata in ospedale è stata dimessa dopo qualche ora, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche. Nel frattempo i carabinieri di Busto Arsizio si sono messi alla ricerca dei due rapinatori dei quali, per il momento, non si ha traccia. Gli investigatori sperano di riuscire a ricostruire l’accaduto dalle telecamere che puntellano le vie del centro cittadino.