Un 8 marzo tra fiori, teatro, musica e cultura

Teatro, musica, libri e incontri. La settimana dell’8 marzo è davvero ricchissima di iniziative e appuntamenti in tutta la provincia.

Azzate – La biblioteca di Azzate invita tutto il pubblico femminile martedì 6 marzo alle ore 21 presso il cinema teatro Castellani di Azzate allo spettacolo “Frida K” realizzato da Red Carpet Teatro. Ingresso gratuito > LEGGI

Besnate – Appuntamento domenica 11 marzo alle 20.30 in Sala Consiliare con “Ferite a morte”: letture, con musica dal vivo, tratte dal libro omonimo di Serena Dandini > IL PROGRAMMA

Bodio Lomnago > Giovedì 8 marzo da “Le Pine” a Bodio Lomnago di via IV novembre 9 serata a tema per celebrare la femminilità e il femminismo grazie chi nel passato con coraggio e forza ha combattuto per i diritti delle donne > LEGGI

Busto Arsizio – Giovedì 8 marzo alle 21 la sala Monaco della biblioteca comunale Roggia ospita un appuntamento dedicato alle donne, organizzato dal Caffè Letterario “Esperimenti per una nuova cultura”, in collaborazione con Filosofarti > IL PROGRAMMA

Busto Arsizio – Giovedì 8 marzo alle 21 al Teatro Sociale andrà in scena lo spettacolo di musica e danza “Amami”, organizzato dal Lions Club, con il patrocinio del Comune e di Amnesty International e la partecipazione del liceo artistico Candiani > LEGGI

Cardano al Campo – Giovedì 8 marzo si festeggia alla Sala Pertini con un concerto di musica barocca con Alea Ensemble > LEGGI

Castellanza – Giovedì 8 marzo alle 21, in occasione della Festa della donna, la compagnia Teatro della Corte propone lo spettacolo “Stasera mi butto” di Michela Cromi > LEGGI

Laveno Mombello – Festa della donna a Villa Frua tra fiori e incontri. Ospite Elena Accati, esperta di livello internazionale in campo botanico, che presenterà il suo libro. Durante la giornata dell’8 marzo anche due laboratori, una mostra e un bazar con venti bancarelle > IL PROGRAMMA

Legnano – Un 8 marzo all’insegna dell’ironia con Paolo Migone, che porterà al Teatro Galleria il suo spettacolo “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere” > LEGGI

Porto Ceresio – Mercoledì 7 marzo nella sala di piazzale Luraschi “E’ gradito l’abito in giallo”, una serata tra musica e racconti in occasione della Festa della donna, ma aperta a tutti > LEGGI

Samarate e Saronno – Il gruppo di “Samarate Love Books”, per la festa della donna, porta a Samarate e Saronno due recite dello spettacolo ideato per contrastare la violenza sulle donne > LE DATE

Somma Lombardo – Quest’anno la proposta organizzata dal Comune è “Nel nome della donan”, uno spettacolo teatrale, aperto a tutti. L’appuntamento è per giovedì 8 marzo alla Sala Polivalente Giovanni Paolo II, alle 21 > LEGGI

Tradate – Aperitivo letterario giovedì 8 marzo alle 19.45 alla biblioteca Frera di Tradate in via Zara 37. Patrizia Emilitri per C.A.O.S. presenterà il libro “Donne” – edizioni Il Vento Antico > IL PROGRAMMA

Varese – Giovedì 8 marzo al Cinema Multisala Impero dalle 16 alle ore 22 sarà possibile visitare la mostra fotografica di Raffaella G. Fidanza, una giovane artista del territorio che attraverso la fotografia ha dato voce e importanza a donne con un trascorso di violenza o di importante disagio > LEGGI

Varese – La Festa della Donna quest’anno sarà il pretesto per aiutare il canile di Varese con una mimosa. Il banchetto sarà allestito dalle 9 alle 18 sarà in piazza Podestà. > I DETTAGLI