I Runners della Valbossa organizzano venerdì 23 marzo un incontro davvero molto interessante dedicato agli sportivi dilettanti.

Il tema è: il doping tra gli amatori. Relatori della serata la dottoressa Rosalba Altopedi docente di sociologia della devianza all’Università Piemonte Orientale ed autrice del libro “Lo sport in pillole” e il dottor Giulio Clerici, specialista in medicina dello Sport.

La dottoressa Altopiedi presenterà l’unico studio finora fatto in Italia sul tema. Riguarda in particolare il mondo del ciclismo, della corsa, dei pesisti e bodybuilding ma vi sono anche casi tra calciatori “della domenica”.

L’incontro avrà luogo nella sala della Pro Loco in via Volta 26 ad Azzate, alle ore 21. L’ingresso è libero.