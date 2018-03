Doppietta Ba, Zazzi regala assist

BIZZI 6: Partita quasi da spettatore per lui. Un paio di parate, ma di ordinaria amministrazione

FRATUS 7,5: Un assist per il primo gol di Ba e la firma sulla quinta rete. Ottima prestazione

FERRI 7: Una vittoria nata dalla solidità difensiva, amministrata alla grande dal capitano

SIMONETTO 7: contro un avversario scafato come Ganci non si tira indietro e mostra ancora una volta grande personalità

ARCA 6,5: Spinge bene e copre con ordine. Prestazione più che positiva (Balconi s.v)

MONACIZZO 7: Ci ripetiamo, ma lui lo merita: è un filtro fondamentale per la squadra di Tresoldi. Recupera palloni e li smista che è un piacere (Muca s.v.)

BATTISTELLO 7: Ci mette gamba, forza ed energia in una gara che richiede grande agonismo

ZAZZI 7,5: Due assist al bacio e una prestazione maiuscola anche in copertura. Peccate per quel diverbio a fine partita con Filomeno

PALAZZOLO 7: Ancora in gol, ma la rete è meritata per quanto fatto vedere in tutto il resto della gara (Lercara s.v)

BA 7,5: Una doppietta e un assist di pura potenza per il francese. Bravo e presente finchè mister Tresoldi lo tiene in campo

MORAO 6,5: Entra per dare equilibrio e lo fa molto bene

PEDRABISSI 7: Un gol facile facile, ma bravo lui a farsi trovare nel posto giusto. Un assist di tacco per il quinto gol e in mezzo una prestazione di sacrificio

FILOMENO 5,5: Nota negativa della gara il suo litigio a fine gara con Zazzi.