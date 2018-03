Il dottore insultato da un paziente perchè nero ospite da Stoà

La sua storia aveva fatto il giro d’Italia. Andi Nganso è il medico originario del Camerun che mentre montava di turno come Guardia Medica si è sentito dire da un paziente che non si sarebbe fatto toccare da lui perchè di colore. Lui, un giovane medico che ha lavorato per la Croce Rossa Italiana presso il centri di accoglienza di Bresso e Lampedusa e che è consulente dell’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, aveva denunciato la cosa sui social riaccendendo i riflettori sul tema del razzismo.

Ed è proprio da qui, dai pregiudizi sulle migrazioni, che inizierà a parlare nel suo incontro al Centro Giovanile Stoà di Busto Arsizio. L’appuntamento, inserito nel calendario di Filosofarti, è per venerdì 9 marzo alle ore 19 nella sede di via Gaeta.

«In un momento storico in cui la cronaca è ormai costellata di tragedie e di fatti di violenza verbale e fisica -spiega lui stesso- mi fermo a riflettere su quanto invece sia importante riportare l’attenzione sull’educazione sociale, sull’essenza del rispetto e sul bisogno di conoscere “il diverso”. Perché è solo attraverso la conoscenza si arriva all’essenza, al diverso che inevitabilmente risulta uguale».